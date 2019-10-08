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В Екатеринбурге ребенок упал в открытый люк 

РИА «ФедералПресс» + ещё 4 9 часов назад
В Екатеринбурге ребенок упал в открытый люк
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Свердловской области организовали проверку в связи с падением 5-летнего ребенка в открытый люк. Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе региональной прокуратуры, инцидент произошел вечером 7 октября, возле стадиона «Калининец» на улице Краснофлотцев в Екатеринбурге.
По данным ведомства, ребенок гулял вместе с мамой, братьями и сестрами. Дети играли и не заметили открытый люк, один из них провалился в него. К счастью, люк оказался сухой и матери удалось самостоятельно вытащить мальчика, после чего она вызвала бригаду скорой помощи. Медики осмотрели пострадавшего, доставили в детскую городскую клиническую больницу №9, после чего, отправили домой.
Сейчас прокуратурой устанавливаются обстоятельства происшествия — почему люк был открыт, почему не было установлено никаких ограждений, на чьей территории он находится, и кто ответственен за его надлежащее содержание. По результатам проверки прокуратура примет соответствующие меры.
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Происшествия , Другое , Генпрокуратура РФ , Екатеринбург , Свердловская Область
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