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Смертельный полет матери и сына на воздушном шаре попал на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Смертельный полет на воздушном шаре попал на видео
Фото: ТАСС
В тематическом парке китайской провинции Шаньдун женщина с ребенком разбились на воздушном шаре. Видео с места происшествия опубликовала газета Daily Mirror.
1 октября 31-летняя китаянка с трехлетним сыном решила прокатиться на воздушном шаре. Поездка на шаре входила в стоимость входного билета в парк. При этом отдыхающие могли подняться на высоту не более 50 метров.
На кадрах видно, как пара сидит под куполом шара, и женщина машет на камеру рукой. Затем конструкция стремительно набирает скорость и исчезает в небе. Согласно сообщениям властей, вскоре воздушный шар разорвался, и мать с ребенком погибли.
На прошлой неделе полиция арестовала пятерых людей, причастных к организации полета. Работа тематического парка временно приостановлена, по делу ведется расследование. По данным анонимных источников, полиция выявила, что катание на воздушном шаре было незаконным.
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