Корреспондент RT и оператор пострадали в Эквадоре

Корреспондент телеканала RT и оператор пострадали во время освещения протестов в Эквадоре, репортера оглушило шашкой, сообщается на сайте телеканала.
"Корреспондент RT en Español Николас Санчес пострадал во время освещения протеста в Кито, когда на мероприятие прибыла эквадорская полиция и начала разгон демонстрантов с применением слезоточивого газа… Рядом с корреспондентом упала шашка, его оглушило", — говорится в сообщении.
Во время протестов также пострадал оператор, работавший с Санчесом.
В четверг в Эквадоре начались манифестации людей, недовольных экономическими реформами правительства. К транспортным присоединились и другие общественные организации. Президент Эквадора Ленин Морено объявил режим чрезвычайного положения в связи с протестами.
Транспортные службы Эквадора проводили двухдневную забастовку, буквально парализовавшую страну. Несмотря на массовые протесты, Морено заявил, что власти не пересмотрят решение отменить субсидии на бензин, согласованное с руководством МВФ.