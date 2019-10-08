Корреспондент RT и оператор пострадали в Эквадоре

Корреспондент RT и оператор пострадали во время протестов в Эквадоре

Корреспондент телеканала RT и оператор пострадали во время освещения протестов в Эквадоре , репортера оглушило шашкой, сообщается на сайте телеканала.

"Корреспондент RT en Español Николас Санчес пострадал во время освещения протеста в Кито, когда на мероприятие прибыла эквадорская полиция и начала разгон демонстрантов с применением слезоточивого газа… Рядом с корреспондентом упала шашка, его оглушило", — говорится в сообщении.

Во время протестов также пострадал оператор, работавший с Санчесом.

В четверг в Эквадоре начались манифестации людей, недовольных экономическими реформами правительства. К транспортным присоединились и другие общественные организации. Президент Эквадора Ленин Морено объявил режим чрезвычайного положения в связи с протестами.