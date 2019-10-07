Правнуку Сталина пригрозили расправой

Правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад пожаловался на слежку и угрозы со стороны «черных риелторов».

Как пишет «Московский комсомолец», 47-летний слабослышащий художник Селим Бенсаад и его супруга проживают в 80-метровой квартире в районе станции метро Китай-Город в Москве

Кадастровая стоимость жилплощади оценивается примерно в 30 млн рублей.

По словам Бенсаада, в последнее время он и его близкие заметили «странную активность непонятных лиц». Им звонят в домофон со «странными просьбами», следят, а однажды подкинули в почтовый ящик записку с угрозами.

«Содержание заключалось в ней, чтобы мы уехали из этой квартиры», — рассказал он.

Юрист Бенсаада Юлия Линник готовит заявление в полицию о поступающих угрозах. Сам художник подал заявление в МФЦ о том, что любые сделки с его квартирой невозможны без его личного присутствия.