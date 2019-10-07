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Правнуку Сталина пригрозили расправой 

Рамблер + ещё 1 16 минут назад
Правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад пожаловался на слежку и угрозы со стороны «черных риелторов».
Как пишет «Московский комсомолец», 47-летний слабослышащий художник Селим Бенсаад и его супруга проживают в 80-метровой квартире в районе станции метро Китай-Город в Москве.
Кадастровая стоимость жилплощади оценивается примерно в 30 млн рублей.
По словам Бенсаада, в последнее время он и его близкие заметили «странную активность непонятных лиц». Им звонят в домофон со «странными просьбами», следят, а однажды подкинули в почтовый ящик записку с угрозами.
«Содержание заключалось в ней, чтобы мы уехали из этой квартиры», — рассказал он.
Юрист Бенсаада Юлия Линник готовит заявление в полицию о поступающих угрозах. Сам художник подал заявление в МФЦ о том, что любые сделки с его квартирой невозможны без его личного присутствия.
Селим Бенсаад приходится правнуком Иосифу Сталину по линии старшего сына вождя Якова Джугашвили.
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Происшествия , Видео , Яков Джугашвили , Московский комсомолец , Москва
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