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Доктор наук заблудился в калужском лесу и погиб 

РИА Новости + ещё 1 13 часов назад
Доктор наук заблудился в лесу и погиб
Фото: depositphotos.com
Пожилого ученого Владимира Буравцева, который в Калужской области ушел в лес и пропал без вести, нашли мертвым, сообщил сайт поискового движения "Лиза Алерт".
Семидесятичетырехлетний мужчина пропал 3 октября в районе деревни Косичино Кировского района области.
Гибель ученого РИА Новости подтвердили в управлении МВД по региону.
"Видимых следов насильственной смерти не обнаружено. Причина смерти устанавливается", — сказал представитель полиции.
Он добавил, что мужчина пропал, уйдя за грибами.
По информации издания "Комсомольская правда — Калуга", у Буравцева было слабое сердце.
Как сообщили в Институте химической физики имени Н. Н. Семенова, доктор физико-математических наук Буравцев был ведущим научным сотрудником лаборатории биофизики ультрадисперсных форм вещества.
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Происшествия , МВД , РИА Новости , Калужская Область
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