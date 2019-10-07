Доктор наук заблудился в лесу и погиб

Доктор наук заблудился в калужском лесу и погиб

Пожилого ученого Владимира Буравцева, который в Калужской области ушел в лес и пропал без вести, нашли мертвым, сообщил сайт поискового движения "Лиза Алерт".

Семидесятичетырехлетний мужчина пропал 3 октября в районе деревни Косичино Кировского района области.

Гибель ученого РИА Новости подтвердили в управлении МВД по региону.

"Видимых следов насильственной смерти не обнаружено. Причина смерти устанавливается", — сказал представитель полиции.

Он добавил, что мужчина пропал, уйдя за грибами.

По информации издания "Комсомольская правда — Калуга", у Буравцева было слабое сердце.

Как сообщили в Институте химической физики имени Н. Н. Семенова, доктор физико-математических наук Буравцев был ведущим научным сотрудником лаборатории биофизики ультрадисперсных форм вещества.