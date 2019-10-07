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Короткое замыкание привело к возгоранию автобуса в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве 

ТАСС 14 часов назад
Названа причина пожара в автобусе в Алабяно-Балтийском тоннеле
Фото: РИА Новости
Короткое замыкание, по предварительным данным, стало причиной пожара в рейсовом автобусе в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в экстренных службах.
"Возгорание автобуса произошло вследствие короткого замыкания, а не в результате ДТП. Автобус сгорел полностью, пострадавших нет. Пассажиры своевременно покинули салон", — сказал собеседник агентства.
В столичном управлении ГИБДД также опровергли информацию о ДТП в тоннеле, которое могло привести к пожару.
По данным МЧС России, сообщение о пожаре поступило в 14:25 мск. Площадь возгорания составила 10 кв. м, он был оперативно ликвидирован. Из-за инцидента движение транспорта было перекрыто в обе стороны.
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Происшествия , пожар в Москве , Пожар в Москве , ГИБДД , Москва
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