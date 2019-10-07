Названа причина пожара в автобусе в Алабяно-Балтийском тоннеле

Короткое замыкание привело к возгоранию автобуса в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве

Короткое замыкание, по предварительным данным, стало причиной пожара в рейсовом автобусе в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы . Об этом ТАСС сообщили в понедельник в экстренных службах.

"Возгорание автобуса произошло вследствие короткого замыкания, а не в результате ДТП. Автобус сгорел полностью, пострадавших нет. Пассажиры своевременно покинули салон", — сказал собеседник агентства.

В столичном управлении ГИБДД также опровергли информацию о ДТП в тоннеле, которое могло привести к пожару.

По данным МЧС России, сообщение о пожаре поступило в 14:25 мск. Площадь возгорания составила 10 кв. м, он был оперативно ликвидирован. Из-за инцидента движение транспорта было перекрыто в обе стороны.