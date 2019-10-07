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Племянник убитого Хачатуряна знал об издевательствах в семье 

Рамблер + ещё 5 44 минуты назад
«Комсомольская правда» опубликовала переписку племянника Михаила Хачатуряна Арсена с одной из своих сестёр, которая доказывает, что молодой человек вопреки данным следователю показаниям знал, как убитый издевается над дочерьми. При этом парень призвал «никому ничего не рассказывать».
В распоряжении журналистов оказалась переписка Арсена с Ангелиной Хачатурян от 2 марта 2018 года. Поводом для диалога стало попавшее к молодому человеку фото девушки с разбитой головой.
«Что он сделал? Что этот *** творит? Там у тебя кровь с башки», — недоумевает Арсен.
«Ну вот так вот и живем», — ответила Ангелина, добавив, что получила удар ключами.
В процессе переписки девушка пояснила, что отец одинок, его никто не любит, поэтому он срывает злость на дочерях. При этом она подчеркнула, что о ней и о сёстрах вся «семейка говорит только плохое».
«Только никому не показывай это фото. И никому ничего не рассказываете. Он — черт», — завершил диалог Арсен.
Автор статьи уточнил, что переписка приобщена к материалам уголовного дела. Ранее в ходе расследования Арсен Хачатурян заявлял, что ничего не знал об издевательствах убитого над дочерьми, уверяя, что погибший был «любящим и заботливым отцом».
В июне 2019-го следствие предъявило сестрам Хачатурян обвинение в убийстве по предварительному сговору. Им грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. В ходе следствия было установлено, что действия отца причинили серьезный ущерб психике девушек, они жили в условиях многолетней психотравмирующей ситуации.
Комментарии1
Происшествия , Видео , Михаил Хачатурян , Ангелина Хачатурян , Комсомольская правда
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