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На Украине умерли сиамские близнецы, родившиеся неделю назад 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
На Украине скончался ребенок с двумя головами
Фото: РИА Новости
Сиамские близнецы — девочки с двумя головами и одним телом, родившиеся 28 сентября в украинских Черновцах, — скончались в больнице. Об этом в понедельник сообщили в Областной детской больнице города.
"Девочки умерли вечером в субботу", — процитировало агентство УНИАН сообщение медицинского учреждения.
Как пишет издание, мать детей ни разу не посетила их в больнице, а отец приходил, чтобы принести необходимые для ухода за девочками средства.
Местное издание "Черновецкий проминь" в понедельник сообщило со ссылкой на информацию от главного врача больницы Николая Чепиля о том, что сиамские близнецы с момента рождения пребывали на искусственной вентиляции легких "и шансов на выживание у них не было".
Сиамские близнецы — девочки с двумя головами и одним телом — родились на 33 неделе беременности в роддоме украинского города Черновцы в ночь на 28 сентября. На третий день они были перевезены в Областную детскую больницу. У их матери это была первая беременность. По словам главного врача черновецкого роддома №2 Альберта Курицына, сиамские близнецы были диагностированы внутриутробно, однако их мать отказалась от прерывания беременности по религиозным убеждениям.
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Происшествия , Другое , УНИАН
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