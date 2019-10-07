Массовая драка у рынка: задержаны 50 человек

Массовая драка со стрельбой произошла в Новосибирске

В понедельник в Новосибирске рядом с Хилокским рынком произошла массовая драка с участием 200 человек, задержаны 50 участников потасовки, сообщил источник с места событий.

«На улице Малыгина, 9/1 в районе Хилокского рынка произошла драка, переросшая в стрельбу. На месте работает полиция, также сообщается о том, что на место выехали бойцы ОМОНа, а инспекторы ГИБДД перекрыли движение на левом берегу», — передает «АСТ-54» слова очевидца.

Как передает источник, прибывший на место участковый сделал предупредительный выстрел, участники драки оружие не применяли, полиция выясняет причину конфликта, передает «Интерфакс».

Как сообщил изданию «Тайга.инфо» информированный источник, причиной драки стал конфликт двух торговцев, один из которых не платил другому за аренду склада.

В свою очередь корреспондент НГС сообщает, что конфликт произошел из-за подожженного автомобиля Infiniti.

Представитель ГУМВД по региону информацию о драке подтвердил. «Сегодня около 15.00 (11.00 мск) на улице Малыгина между двумя группами граждан произошел конфликт, предположительно на бытовой почве. По предварительной информации, пострадал один человек», — передает РИА «Новости» слова источника.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. В полиции при этом не стали комментировать сообщения очевидцев и местных СМИ о звучавших в ходе конфликта выстрелах. Также пока нет информации о возможных задержаниях. В региональном главке МВД сообщили, что в результате конфликта пострадал один человек.

Хилокский рынок — один из самых крупных плодово-овощных рынков Сибири. Торговая площадка находится в Ленинском районе Новосибирска, — передает ТАСС.

Напомним, в августе массовую перестрелку устроили рядом с рынком в Краснодаре.