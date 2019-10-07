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Убийца студентки в Домодедово раскрыл свой мотив 

Свободная пресса + ещё 3 1 час назад
Убийца студентки в Домодедово раскрыл свой мотив
Фото: РИА Новости
Житель подмосковного Домодедово, задержанный по подозрению в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана, сознался в совершении преступления. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на областное следственное управление СКР.
«Он рассказал, что совершил убийство девушки из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений в ходе ссоры», — рассказали в ведомстве.
Тело девушки с множественными колото-резанными ранениями было обнаружено 5 октября в одном из частных домов города. По подозрению в убийстве был задержан 34-летний мужчина, который является бывшим мужем сестры убитой, пишет НСН. По информации СМИ, подозреваемый ранее работал в компании отца своей бывшей супруги, но после развода был уволен.
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Происшествия , Криминал , МГТУ им. Баумана , Домодедово
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