Смертельное застолье: отец отметил роды и убил дочь

Житель подмосковного Жуковского по неосторожности убил полуторагодовалую дочь, пока его жена находилась в роддоме. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГСУ Следственного комитета по Московской области.

По данным следствия, 29-летний мужчина заснул на полу в состоянии алкогольного опьянения — накануне вечером к нему приходили друзья. Проснувшись утром, он обнаружил рядом дочь без признаков жизни.

Предварительная экспертиза установила, что девочка погибла «в результате механической асфиксии от сдавливания груди и живота».

Отец ребенка задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.