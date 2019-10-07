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Смертельное застолье: отец отметил роды и убил дочь 

Рамблер + ещё 4 5 минут назад
Смертельное застолье: отец отметил роды и убил дочь
Фото: РИА Новости
Житель подмосковного Жуковского по неосторожности убил полуторагодовалую дочь, пока его жена находилась в роддоме. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГСУ Следственного комитета по Московской области.
По данным следствия, 29-летний мужчина заснул на полу в состоянии алкогольного опьянения — накануне вечером к нему приходили друзья. Проснувшись утром, он обнаружил рядом дочь без признаков жизни.
Предварительная экспертиза установила, что девочка погибла «в результате механической асфиксии от сдавливания груди и живота».
Отец ребенка задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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Происшествия , Криминал , Жуковский
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