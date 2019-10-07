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На одной из петербургских улиц нашли череп 

Аргументы Недели 18 часов назад
На улице Петербурга нашли человеческий череп
Фото: flickr.com
Сегодня стало известно, что в Санкт-Петербурге на улице Дыбенко был обнаружен человеческий череп. Согласно последней информации, в полицию с этим сообщением обратилась 14-летняя школьница.
На место выехали сотрудники правоохранительных органов, которые подтвердили полученную информацию, передает портал АН "Оперативное прикрытие".
Череп к настоящему моменту тщательно изучили эксперты, которые установили, что смерть человека наступила около года назад. Находка была направлена в морг. По факту случившегося в северной столице сейчас проводится проверка.
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Происшествия , МВД , Санкт-Петербург
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