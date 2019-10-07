На улице Петербурга нашли человеческий череп

На одной из петербургских улиц нашли череп

Сегодня стало известно, что в Санкт-Петербурге на улице Дыбенко был обнаружен человеческий череп. Согласно последней информации, в полицию с этим сообщением обратилась 14-летняя школьница.

На место выехали сотрудники правоохранительных органов , которые подтвердили полученную информацию, передает портал АН "Оперативное прикрытие".

Череп к настоящему моменту тщательно изучили эксперты, которые установили, что смерть человека наступила около года назад. Находка была направлена в морг. По факту случившегося в северной столице сейчас проводится проверка.