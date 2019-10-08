«У нее был молоток, у меня нож»: признания сестер Хачатурян

«У нее был молоток, у меня нож»: появилось видео признаний сестер Хачатурян

Telegram-канал Mash опубликовал видеозапись, на которой сестры Хачатурян рассказывают полицейским, как было совершено убийство их отца. Запись сделана в квартире, где они жили.

«Он сидел на этом кресле, в том углу. Мы с Ангелиной подошли сзади, у нее был молоток, у меня был нож», — заявила Мария Хачатурян.

Ангелина Хачатурян рассказала, что сестры долго не могли осмелиться: сначала она нарезала отцу еду, а потом они все вместе «решили рискнуть». Старшую сестру девушки попросили взять перцовый баллончик.

По словам девушек, первый удар нанесла младшая сестра, Мария. Ангелина Хачатурян отметила, что отец в какой-то момент пришел в себя и поднялся с кресла.

"Он что-то говорил непонятное, типа, мне надо умыться", — рассказала Мария Хачатурян.

Как ранее сообщал Рамблер, в июле прошлого года в одном из московских домов нашли тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери 17, 18 и 19 лет.

Следователи назвали мотивом убийства противоправные насильственные действия со стороны отца.

Адвокат Алексей Паршин рассказал, что факты насилия со стороны Хачатуряна подтверждаются показаниями свидетелей, результатами психолого-психиатрических экспертиз, экспертиз сексологов и анализа биоматериалов с постельного белья.

Также были опубликованы переписки Хачатуряна с дочерями, в которых он угрожал им сексуальным насилием. В интернет выложили снятые самим Хачатуряном видео, на которых он оскорбляет своих детей.

В июне 2019-го следствие предъявило сестрам Хачатурян обвинение в убийстве по предварительному сговору в окончательной редакции. Сестры с обвинениями в предварительном сговоре не согласились. Сейчас стороны знакомятся с материалами дела.