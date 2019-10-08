«У нее был молоток, у меня нож»: признания сестер Хачатурян

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«У нее был молоток, у меня нож»: появилось видео признаний сестер Хачатурян 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Telegram-канал Mash опубликовал видеозапись, на которой сестры Хачатурян рассказывают полицейским, как было совершено убийство их отца. Запись сделана в квартире, где они жили.
«Он сидел на этом кресле, в том углу. Мы с Ангелиной подошли сзади, у нее был молоток, у меня был нож», — заявила Мария Хачатурян.
Ангелина Хачатурян рассказала, что сестры долго не могли осмелиться: сначала она нарезала отцу еду, а потом они все вместе «решили рискнуть». Старшую сестру девушки попросили взять перцовый баллончик.
По словам девушек, первый удар нанесла младшая сестра, Мария. Ангелина Хачатурян отметила, что отец в какой-то момент пришел в себя и поднялся с кресла.
"Он что-то говорил непонятное, типа, мне надо умыться", — рассказала Мария Хачатурян.
Как ранее сообщал Рамблер, в июле прошлого года в одном из московских домов нашли тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери 17, 18 и 19 лет.
Следователи назвали мотивом убийства противоправные насильственные действия со стороны отца.
Адвокат Алексей Паршин рассказал, что факты насилия со стороны Хачатуряна подтверждаются показаниями свидетелей, результатами психолого-психиатрических экспертиз, экспертиз сексологов и анализа биоматериалов с постельного белья.
Также были опубликованы переписки Хачатуряна с дочерями, в которых он угрожал им сексуальным насилием. В интернет выложили снятые самим Хачатуряном видео, на которых он оскорбляет своих детей.
В июне 2019-го следствие предъявило сестрам Хачатурян обвинение в убийстве по предварительному сговору в окончательной редакции. Сестры с обвинениями в предварительном сговоре не согласились. Сейчас стороны знакомятся с материалами дела.
Комментарии1
Происшествия , Видео , Громкие уголовные дела , Сестры Хачатурян , Алексей Паршин , Михаил Хачатурян , Ангелина Хачатурян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Грузии захотели засудить Россию
В Грузии захотели засудить Россию70
Россия сорвала планы японских туристов
Россия сорвала планы японских туристов
«Бил в глаз»: за что пациента избили в больнице
«Бил в глаз»: за что пациента избили в больнице3
Нелепая смерть: россиянин погиб на Майорке
Нелепая смерть: россиянин погиб на Майорке2
Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения
Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения457
Видео
Переписку в Сети предложили ограничить
13:42
Переписку в Сети предложили ограничить
Общество
На Су-57 нашелся новый претендент
01:55
На Су-57 нашелся новый претендент
Армия
Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения
02:26
Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения
Политика В мире
Нелепая смерть: россиянин погиб на Майорке
00:49
Нелепая смерть: россиянин погиб на Майорке
Происшествия Другое
«У нее был молоток, у меня нож»: признания сестер Хачатурян
01:03
«У нее был молоток, у меня нож»: признания сестер Хачатурян
Происшествия
Кто подставил Зеленского
03:45
Кто подставил Зеленского
В мире Армия
Обнародована запись звонка Хачатурян после убийства отца
01:05
Обнародована запись звонка Хачатурян после убийства отца
Происшествия
«На руку только России»: США могут разорвать еще один договор
01:10
«На руку только России»: США могут разорвать еще один договор
В мире Статьи
В ЛНР готовы к разведению сил в Донбассе
02:56
В ЛНР готовы к разведению сил в Донбассе
Армия Украина
Россиян порадовали бесплатными туалетами
02:43
Россиян порадовали бесплатными туалетами
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение