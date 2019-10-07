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Российских полицейских заподозрили в избиении пациентов травмпункта 

Lenta.ru + ещё 3 10 часов назад
Полицейских заподозрили в избиении пациентов травмпункта
Фото: Sterlitamak.ru
МВД Башкирии проверяет информацию о том, что сотрудники полиции избили пациентов травмпункта в Стерлитамаке. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщает издание «Idel. Реалии».
Как сообщил паблику «Омбудсмен полициии» во «ВКонтакте» информированный источник, инцидент произошел в ночь с 5 на 6 октября.
По его словам, нападение на учреждение совершили около «семи-восьми человек», среди них было несколько полицейских. Они начали избивать находящихся там двоих мужчин, которым ранее нанесли телесные повреждения в ночном клубе.
Санитаркам удалось отвести одного из пострадавших в операционную, однако дебоширы сломали дверь и избиение продолжилось, также от их действий пострадали и сами медицинские работники. Врачам удалось нажать тревожную кнопку, после чего на место прибыла группа быстрого реагирования с автоматами, однако мужчины продолжили бить пострадавших.
25 сентября сообщалось, что в Балашихе (Подмосковье) трое полицейских ворвались в квартиру, где находились пятеро мигрантов с приятелем. Они начали избивать присутствующих, требуя деньги. В итоге двоим пострадавшим пришлось выпрыгнуть из окна, чтобы спастись от побоев.
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Происшествия , Мигранты , Избиение , МВД , Башкортостан , Стерлитамак
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