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В Татарстане задержали женщину, которая убила своего ребенка 

ТАСС + ещё 14 14 часов назад
Женщина убила сына из-за ссоры с супругом
Фото: РИА Новости
Правоохранители задержали жительницу Татарстана, которая ранила ножом одного из сыновей и убила второго ребенка. Она находится под охраной, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по Татарстану.
"Задержана, находится под охраной", — сказал собеседник агентства.
По версии следствия, ночью 6 октября в Набережных Челнах 32-летняя женщина поругалась на почве ревности с супругом, после чего тот ушел из дома. После этого она взяла нож и напала на своих детей. Она нанесла множественные ранения грудной клетки сыновьям 2013 и 2017 годов рождения, а затем и себе. Младший мальчик погиб на месте. Второй ребенок и подозреваемая были госпитализированы.
Состояние выжившего ребенка стабильное, он в сознании. Его мать тоже находится в сознании, в состоянии средней степени тяжести.
Как уточнила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина, эта семья никогда не попадала в поле зрения социальных служб и не являлась неблагополучной.
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Происшествия , Чудом выжившие , Убийство , СКР , ИТАР-ТАСС , Республика Татарстан
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