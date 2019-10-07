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Полиция проверит сообщение об убийстве школьниками четырех щенков на Урале 

РИА Новости + ещё 2 20 часов назад
Жестокое убийство щенков: полиция подозревает школьников
Фото: Reuters
Свердловская полиция начала проверку сообщения о жестоком убийстве школьниками под Екатеринбургом четырех щенков, сообщил РИА Новости руководитель областного главка МВД Валерий Горелых.
Ранее куратор приюта для животных "Новая жизнь" Елена Кузьмина на странице учреждения в соцсети "ВКонтакте" написала, что четверо учеников шестого класса в деревне Большое Седельниково на глазах у других детей заживо закопали четверых щенков бездомной собаки. Затем, по словам женщины, подростки выкопали их и забили палками и камнями. Пятого щенка спасли другие дети, сейчас он находится в клинике с переломом плечевой кости.
По данным полиции, женщина сообщила о жестоком обращении с животными вечером 5 октября, после чего сотрудники службы участковых уполномоченных осмотрели место ЧП и опросили свидетелей.
"Сегодня в местной школе инспекторами ПДН совместно с педагогическим коллективом будет проведена работа по установлению всех участников этой истории. По итогам проверки, которую начали представители МВД, будет принято обоснованное решение", — сказал Горелых.
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Комментарии7
Происшествия , Убийство , Валерий Горелых , Елена Кузьмина , МВД , РИА Новости , Екатеринбург
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