Жестокое убийство щенков: полиция подозревает школьников

Полиция проверит сообщение об убийстве школьниками четырех щенков на Урале

Валерий Горелых. Свердловская полиция начала проверку сообщения о жестоком убийстве школьниками под Екатеринбургом четырех щенков, сообщил РИА Новости руководитель областного главка МВД

Ранее куратор приюта для животных "Новая жизнь" Елена Кузьмина на странице учреждения в соцсети "ВКонтакте" написала, что четверо учеников шестого класса в деревне Большое Седельниково на глазах у других детей заживо закопали четверых щенков бездомной собаки. Затем, по словам женщины, подростки выкопали их и забили палками и камнями. Пятого щенка спасли другие дети, сейчас он находится в клинике с переломом плечевой кости.

По данным полиции, женщина сообщила о жестоком обращении с животными вечером 5 октября, после чего сотрудники службы участковых уполномоченных осмотрели место ЧП и опросили свидетелей.