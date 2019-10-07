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В Польше избили двух украинцев за речь на родном языке 

News.ru + ещё 3 53 минуты назад
Украинцев избили в Европе за речь на родном языке
Фото: News.ru
Двое граждан Украины были избиты в польском городе Владыславово за речь на родном языке. Инцидент произошёл в одном из ночных клубов, куда гастарбайтеры пришли отдохнуть после работы.
По словам очевидцев, украинцы вели себя в заведении вежливо и спокойно. Однако охранники клуба, услышав, что посетители общаются между собой на украинском языке, начали выгонять их, а когда они вышли на улицу, применили против иностранцев слезоточивый газ.
Как отмечает местное издание Dziennik Baltycki, в результате нападения один из украинцев провёл в коме 18 дней из-за тяжёлой травмы головного мозга. У него диагностировали также частичную потерю памяти и отказ одной стороны тела.
Полиция задержала охранников клуба. Один из них был арестован на три месяца, другой находится под полицейским наблюдением.
Ранее News.ru писал о том, что экономика Польши нуждается в низкоквалифицированных работниках из-за рубежа, но страна оказалась неподготовленной к рекордному росту миграционных потоков, большее число которых составляют граждане Украины. В консульском отделе посольства Украины в Польше также заявили об увеличении числа занятых в республике украинцев в пять раз за последние пять лет.
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Происшествия , Владыславово , Польша
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