Трагедия в Забайкалье: медведь загрыз женщину

В Хилокском районе Забайкальского края медведь загрыз в лесу 50-летнюю женщину. Тело жертвы было найдено с рваными ранами рук, головы и туловища. Личность погибшей установлена.

С началом осени к населенным пунктам Забайкальского края стали все чаще выходить голодные медведи, которые заходят в села, разоряют пасеки, убивают собак, передает ТАСС. Так, к конце сентября в окрестностях Читы полицейские застрелили хищника, бродившего по дачному поселку, 1 октября медведя убили в нескольких километрах от забайкальского села Токчин после того, как он напал на местного жителя. Спустя три дня еще одного медведя застрелили возле села Кука в Читинском районе: хищный зверь загрыз несколько собак и залезал в жилые дома.