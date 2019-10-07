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Трагедия в Забайкалье: медведь загрыз женщину 

Вести.Ru + ещё 1 40 минут назад
Трагедия в Забайкалье: медведь загрыз женщину
Фото: РИА Новости
В Хилокском районе Забайкальского края медведь загрыз в лесу 50-летнюю женщину. Тело жертвы было найдено с рваными ранами рук, головы и туловища. Личность погибшей установлена.
С началом осени к населенным пунктам Забайкальского края стали все чаще выходить голодные медведи, которые заходят в села, разоряют пасеки, убивают собак, передает ТАСС. Так, к конце сентября в окрестностях Читы полицейские застрелили хищника, бродившего по дачному поселку, 1 октября медведя убили в нескольких километрах от забайкальского села Токчин после того, как он напал на местного жителя. Спустя три дня еще одного медведя застрелили возле села Кука в Читинском районе: хищный зверь загрыз несколько собак и залезал в жилые дома.
Медведи нападают на людей и в других регионах Сибири и Дальнего Востока. Как сообщалось, 5 октября в Оймяконском районе Якутии жертвой хищника стал экс-депутат Госсобрания республики Александр Крылов.
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Происшествия , Александр Крылов , ИТАР-ТАСС , Забайкальский Край
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