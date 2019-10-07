Массовая утечка: «Билайн» не уберег данные 8 млн клиентов

В «Билайне» сообщили об итогах проверки по утечке данных клиентов

ПАО "ВымпелКом" сообщил о принятых мерах в отношении ситуации с утечкой устаревших данных клиентов проводного интернета. В компании заверили, что "у посторонних лиц нет возможности осуществлять операции со счетами и тарифами наших клиентов".

В сети 4 октября на одном из анонимных ресурсов появилась информация о якобы "утечке 8 миллионов данных абонентов проводного интернета "Билайн". В компании был создан оперативный штаб для расследования ситуации.

В результате внутренних проверок было установлено, что часть информации в распространенном архиве действительно содержит данные абонентской базы клиентов фиксированного интернета (ШПД), однако значительная часть информации носит устаревший характер и неактуальна. В конце 2017 года компания зафиксировала утечку части информации о клиентах ШПД вследствие злонамеренных действий ряда лиц. Были приняты меры по пресечению повторения подобных инцидентов и по привлечению виновных лиц к ответственности.

В компании уточняют, что база клиентов широкополосного фиксированного интернета "Билайн" на конец второго квартала 2019 года составляет 2,5 миллиона абонентов, а не 8 миллионов, как заявляют злоумышленники.

"Мы приносим извинения всем, кого могло затронуть произошедшее. "Билайн" готов работать с каждым обращением клиентов по этому поводу", — заверили в компании.

Там также добавили, что "Билайн" делает все для немедленного удаления из сети любой информации, связанной с персональными данными клиентов.