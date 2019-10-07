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В «Билайне» сообщили об итогах проверки по утечке данных клиентов 

Российская Газета + ещё 16 21 час назад
Массовая утечка: «Билайн» не уберег данные 8 млн клиентов
Фото: РИА Новости
ПАО "ВымпелКом" сообщил о принятых мерах в отношении ситуации с утечкой устаревших данных клиентов проводного интернета. В компании заверили, что "у посторонних лиц нет возможности осуществлять операции со счетами и тарифами наших клиентов".
В сети 4 октября на одном из анонимных ресурсов появилась информация о якобы "утечке 8 миллионов данных абонентов проводного интернета "Билайн". В компании был создан оперативный штаб для расследования ситуации.
В результате внутренних проверок было установлено, что часть информации в распространенном архиве действительно содержит данные абонентской базы клиентов фиксированного интернета (ШПД), однако значительная часть информации носит устаревший характер и неактуальна. В конце 2017 года компания зафиксировала утечку части информации о клиентах ШПД вследствие злонамеренных действий ряда лиц. Были приняты меры по пресечению повторения подобных инцидентов и по привлечению виновных лиц к ответственности.
В компании уточняют, что база клиентов широкополосного фиксированного интернета "Билайн" на конец второго квартала 2019 года составляет 2,5 миллиона абонентов, а не 8 миллионов, как заявляют злоумышленники.
"Мы приносим извинения всем, кого могло затронуть произошедшее. "Билайн" готов работать с каждым обращением клиентов по этому поводу", — заверили в компании.
Там также добавили, что "Билайн" делает все для немедленного удаления из сети любой информации, связанной с персональными данными клиентов.
"Мы обратились во все файлообменные ресурсы, на которых была размешена информация о клиентах. Многие из них сразу же согласились удалить ее. Однако мы фиксируем повторные целенаправленные действия киберпреступников по публикации этих данных", — сообщили в компании.
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Комментарии1
Происшествия , Интернет , Вымпелком
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