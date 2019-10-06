Задержан подозреваемый в убийстве в Домодедове

Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

Следователи Подмосковья сообщили о задержании подозреваемого в убийстве несовершеннолетней девушки. Это 34-летний житель Домодедово

«В настоящее время мужчина задержан, с его участием проводятся следственные действия, выясняются мотивы совершенного преступления, назначены судебные экспертизы» — сообщает сайт подмосковного управления СКР.

По данным МК , подозреваемым может быть мужем сестры погибшей. Он отличался неадекватным поведением, употреблял алкоголь и наркотики.

Погибшая училась в Бауманском университете , росла в богатой семье. Ее отец — бизнесмен, владеет строительной компанией

Старшая сестра вышла замуж несколько лет назад, у пары родилась дочь. Однако недавно они развелись. По словам соседей, мужчина отличался повышенной возбудимостью. Накануне убийства Алины он приехал на работу к бывшей жене и устроил скандал.

«Он какой-то был неадекватный. Несколько лет назад пришел ко мне на разборки из-за поцарапанного автомобиля. Мол, мой внук это сделал. Орал на меня. Позже выяснилось, что поцарапала авто Алина. Так он после случившегося даже не извинился», — рассказал журналистам сосед.

Следователи выяснили, что из дома не пропали ценные вещи и деньги, а убитая сама открыла жилище и впустила преступника в дом.

Накануне в Домодедово в частном доме нашли тело 17-летней студентки с множественными колото-резаными ранениями.