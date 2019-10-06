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Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово 

Рамблер 28 минут назад
Задержан подозреваемый в убийстве в Домодедове
Фото: Вконтакте
Следователи Подмосковья сообщили о задержании подозреваемого в убийстве несовершеннолетней девушки. Это 34-летний житель Домодедово.
Появилось видео с места убийства студентки в Домодедово
«В настоящее время мужчина задержан, с его участием проводятся следственные действия, выясняются мотивы совершенного преступления, назначены судебные экспертизы» — сообщает сайт подмосковного управления СКР.
По данным МК, подозреваемым может быть мужем сестры погибшей. Он отличался неадекватным поведением, употреблял алкоголь и наркотики.
Погибшая училась в Бауманском университете, росла в богатой семье. Ее отец — бизнесмен, владеет строительной компанией
Старшая сестра вышла замуж несколько лет назад, у пары родилась дочь. Однако недавно они развелись. По словам соседей, мужчина отличался повышенной возбудимостью. Накануне убийства Алины он приехал на работу к бывшей жене и устроил скандал.
«Он какой-то был неадекватный. Несколько лет назад пришел ко мне на разборки из-за поцарапанного автомобиля. Мол, мой внук это сделал. Орал на меня. Позже выяснилось, что поцарапала авто Алина. Так он после случившегося даже не извинился», — рассказал журналистам сосед.
Следователи выяснили, что из дома не пропали ценные вещи и деньги, а убитая сама открыла жилище и впустила преступника в дом.
Накануне в Домодедово в частном доме нашли тело 17-летней студентки с множественными колото-резаными ранениями.
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Комментарии12
Происшествия , МГТУ им. Баумана , Домодедово , Московская область
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