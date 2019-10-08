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В Нижегородской области 16-летняя девушка осуждена условно за истязание сверстника 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
«Отказался встречаться»: девушка истязала сверстника
Фото: РИА Новости
Саровский городской суд Нижегородской области приговорил к 3,5 года условно 16-летнюю девушку по обвинению в истязании сверстника, который отказывался с ней встречаться. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте следственного управления СК по региону.
"Вину в совершении инкриминируемого деянии подсудимая признала. Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу", — указано в сообщении.
Как установил суд, 14 мая девушка в присутствии подруг избила сверстника, который отказался с ней встречаться. "Кроме того, истязая потерпевшего, она совершала действия, направленные на унижение подростка", — отмечается в сообщении.
Видеозапись произошедшего была сделана на камеру мобильного телефона, а затем опубликована в местных СМИ. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего").
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Избиение , СКР , Нижегородская Область
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