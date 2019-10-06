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Американку изнасиловали у Казанского собора 

Рамблер + ещё 3 26 минут назад
Американку изнасиловали у Казанского собора
Фото: depositphotos.com
В Петербурге преступники изнасиловали американскую студентку перед Казанским собором.
Сообщение о преступлении поступило в полицию утром 5 октября. Около пяти утра в сквере у дома 3 по Казанской улице двое неизвестных изнасиловали 22-летнюю американку и скрылись.
Преступление произошло напротив Казанского собора. Об этом сообщает петербургское издание Konkretno.ru.
Иностранку отвезли в Мариинскую больницу, оказали помощь и отпустили.
Известно, что гражданка США прибыла в Россию 6 сентября по студенческой визе по обмену Высшей школы экономики.
Приметы преступников: азиатская внешность, один в черной куртке с капюшоном и темной кофте. Другой — в спортивной кофте желтого цвета с надписью на спине BRAZIL.
С места происшествия изъяли отпечатки пальцев. Полицейские уже выяснили, что они принадлежат 27-летнему уроженцу Украины. Пострадавшей показали его фото, но она не опознала насильника.
Отметим, что в МВД пока не прокомментировали вызывающее преступление в центре северной столицы.
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Происшествия , Криминал , ВШЭ , МВД , Санкт-Петербург
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