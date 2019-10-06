Американку изнасиловали у Казанского собора

Петербурге преступники изнасиловали американскую студентку перед Казанским собором.

Сообщение о преступлении поступило в полицию утром 5 октября. Около пяти утра в сквере у дома 3 по Казанской улице двое неизвестных изнасиловали 22-летнюю американку и скрылись.

Преступление произошло напротив Казанского собора. Об этом сообщает петербургское издание Konkretno.ru

Иностранку отвезли в Мариинскую больницу, оказали помощь и отпустили.

Известно, что гражданка США прибыла в Россию 6 сентября по студенческой визе по обмену Высшей школы экономики

Приметы преступников: азиатская внешность, один в черной куртке с капюшоном и темной кофте. Другой — в спортивной кофте желтого цвета с надписью на спине BRAZIL.

С места происшествия изъяли отпечатки пальцев. Полицейские уже выяснили, что они принадлежат 27-летнему уроженцу Украины. Пострадавшей показали его фото, но она не опознала насильника.