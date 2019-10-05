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Экстрасенсы приехали на Урал расследовать две загадочные смерти 

Ura.Ru 56 минут назад
Экстрасенсы расследуют две загадочные смерти на Урале
Фото: скриншот видео с официального сайта НТВ
Экстрасенсы Аида Грифаль и Григорий Кузнецов прибыли в Тюмень, чтобы раскрыть причины гибели двух молодых мужчин. Эту поездку показали в пятом выпуске программы «Последние 24 часа» на телеканале НТВ.
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«Аида Грифаль и Григорий Кузнецов отправились в Тюмень. Две разные смерти связывает одно — они произошли в лесах, расположенных в окрестностях города», — сообщается на официальном сайте телеканала.
За помощью к экстрасенсам обратились родственники погибших. В результате расследования экстрасенсы пришли к выводу, что оба мужчины покончили с собой. Виталий Носков испытывал большое эмоциональное давление. Поссорился с женой, когда она узнала об измене, судился с двумя бывшими супругами, подавшими на алименты. Не выдержав, мужчина решился на суицид. «Он захотел уйти красиво, хотел такой смертью искупить перед женой вину за измену», — уточнил Кузнецов.
Причиной смерти Дмитрия Мусихина, по мнению экстрасенсов, стали угрызения совести — молодой человек занял у друга деньги на покупку машины, но долго не мог вернуть долг. «Он ощущал себя никчемным, корил себя, думал, что он никто, ничего в жизни не достиг», — рассказала Грифаль.
Хирурга Носкова нашли в лесу привязанным к дереву цепями и сожженным до неузнаваемости. Изначально полиция считала, что Носков мог стать жертвой маньяка. Позже дело закрыли, так как гибель мужчины, по версии следствия, не носила криминальный характер. Самоубийством признали и смерть механика Мусихина, которого нашли повешенным в лесополосе.
Причиной смерти Дмитрия Мусихина, по мнению экстрасенсов, стали угрызения совести — молодой человек занял у друга деньги на покупку машины, но долго не мог вернуть долг. «Он ощущал себя никчемным, корил себя, думал, что он никто, ничего в жизни не достиг», — рассказала Грифаль.
Хирурга Носкова нашли в лесу привязанным к дереву цепями и сожженным до неузнаваемости. Изначально полиция считала, что Носков мог стать жертвой маньяка. Позже дело закрыли, так как гибель мужчины, по версии следствия, не носила криминальный характер. Самоубийством признали и смерть механика Мусихина, которого нашли повешенным в лесополосе.
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Комментарии6
Происшествия , Григорий Кузнецов , НТВ , Тюмень
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