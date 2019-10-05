В Москве загорелся хостел

Пожар произошел в хостеле на юго-востоке Москвы

Возгорание произошло в хостеле на юго-востоке столицы. Загорелось постельное белье на площади 4 квадратных метров, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в доме 54 по улице Перерва. До прибытия пожарных здание самостоятельно покинули порядка 80 человек. К настоящему моменту пожар ликвидирован.

Ранее пожар произошел в здании на территории Измайловского кремля, где располагается хостел. Пострадали девять человек.

Площадь возгорания составила восемь квадратных метров. Пожар мог возникнуть из-за неисправности электропроводки или неосторожного обращения с огнем.