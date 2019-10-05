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Пожар произошел в хостеле на юго-востоке Москвы 

Москва24 + ещё 6 3 часа назад
В Москве загорелся хостел
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Возгорание произошло в хостеле на юго-востоке столицы. Загорелось постельное белье на площади 4 квадратных метров, сообщает Агентство "Москва".
Инцидент произошел в доме 54 по улице Перерва. До прибытия пожарных здание самостоятельно покинули порядка 80 человек. К настоящему моменту пожар ликвидирован.
Ранее пожар произошел в здании на территории Измайловского кремля, где располагается хостел. Пострадали девять человек.
Площадь возгорания составила восемь квадратных метров. Пожар мог возникнуть из-за неисправности электропроводки или неосторожного обращения с огнем.
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Происшествия , Пожары , АГН "Москва" , Москва
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