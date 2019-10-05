Убийца полицейских в Париже был исламистом

Убивший четырех полицейских в центре Парижа был приверженцем радикального ислама. Это 45-летний Микаэль Арпон (Michael Harpon).

Мужчина с 1993 года работал в полицейской префектуре столицы, он был программистом. Нападение, вооружившись ножом, служащий совершил на своём рабочем месте.

Есть множество доказательств того, что исполнитель был приверженцем радикальных исламистских взглядов, — заявил прокурор антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар в эфире телеканала BFMTV.

По его словам, нападавший принял ислам более десяти лет назад. В день преступления он обменивался с женой сообщениями религиозного характера. По словам коллег, преступник поддерживал теракты, произошедшие в Париже в 2015 году.

Атака произошла 3 октября в разведывательном управлении на острове Сите, недалеко от собора Нотр-Дам. Злоумышленника застрелили при задержании.

6 октября в Париже пройдёт марш правых и праворадикальных организаций.

Как ранее сообщал News.ru, мужчина с холодным оружием напал на студентов училища Savon koulutusyhtymä в финском городе Куопио. В результате атаки один человек погиб, ещё 10 учащихся получили ранения.