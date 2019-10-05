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Убийца полицейских в Париже был исламистом 

News.ru + ещё 7 2 часа назад
Убийца полицейских в Париже был исламистом
Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Убивший четырех полицейских в центре Парижа был приверженцем радикального ислама. Это 45-летний Микаэль Арпон (Michael Harpon).
Мужчина с 1993 года работал в полицейской префектуре столицы, он был программистом. Нападение, вооружившись ножом, служащий совершил на своём рабочем месте.
Есть множество доказательств того, что исполнитель был приверженцем радикальных исламистских взглядов, — заявил прокурор антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар в эфире телеканала BFMTV.
По его словам, нападавший принял ислам более десяти лет назад. В день преступления он обменивался с женой сообщениями религиозного характера. По словам коллег, преступник поддерживал теракты, произошедшие в Париже в 2015 году.
Атака произошла 3 октября в разведывательном управлении на острове Сите, недалеко от собора Нотр-Дам. Злоумышленника застрелили при задержании.
6 октября в Париже пройдёт марш правых и праворадикальных организаций.
Как ранее сообщал News.ru, мужчина с холодным оружием напал на студентов училища Savon koulutusyhtymä в финском городе Куопио. В результате атаки один человек погиб, ещё 10 учащихся получили ранения.
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Происшествия , В мире , Европа
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