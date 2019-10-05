Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главный вор Азербайджана сбежал от врагов 

Lenta.ru 1 час назад
Главный вор Азербайджана сбежал от врагов
Фото: страница Надира Салифова в Instagram
Главный криминальный авторитет Азербайджана Надир Салифов, более известный как Гули, сменил место жительство и переехал из Турции в Катар. Об этом в субботу, 5 октября, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в криминальном мире.
По словам источников, Гули благодаря спецслужбам получил вид на жительство в Катаре и теперь будет находиться там под их охраной. Причиной внезапного переезда, как отмечается, могли стать вопросы, которые накопились у воровского сообщества к Салифову. В частности, в криминальных кругах недовольны тем, что он выставляет свою жизнь на показ в социальных сетях.
Криминальные авторитеты несколько недель подряд пытаются вызвать Салифова на «воровскую сходку», но тот избегает встречи, меняя номер телефона и место жительства.
В сентябре сообщалось, что воры в законе решили собрать сходку, чтобы лишить Салифова воровского титула. Поводом для этого стало сотрудничество Салифова с Арманом Джумангельдиевым (Арманом Диким), которого подозревают в работе на спецслужбы Казахстана.
Ранее стало известно, что вор в законе Бадри Когуашвили, считающийся московским преемником лидера преступного мира России, вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой), объявил Салифову войну за инцидент, произошедший 26 августа в Турции. Тогда на встрече с Гули был избит 35-летний вор в законе Гурам Чихладзе.
Фанаты "Игры престолов" из Якутии подарили Джорджу Мартину статуэтку из серебра
Последние новости
В России подсчитали время для принятия решения об ответном ядерном ударе В России подсчитали время для принятия решения об ответном ядерном ударе В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России Венгрия начала отбирать выданные украинцам паспорта Венгрия начала отбирать выданные украинцам паспорта
Комментарии4
Происшествия , В мире , Кавказ , Надир Салифов , Шакро Молодой , Азербайджан , Катар , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Никогда не будет нашим другом»: США вынесли приговор РФ
«Никогда не будет нашим другом»: США вынесли приговор РФ576
Ремень на шее: в Подмосковье убили студентку
Ремень на шее: в Подмосковье убили студентку7
Ребенка заперли в камере хранения в российском ТЦ
Ребенка заперли в камере хранения в российском ТЦ10
Венгрия отбирает паспорта у украинцев
Венгрия отбирает паспорта у украинцев27
Российский чиновник устроил дебош после отказа «дать потусоваться»
Российский чиновник устроил дебош после отказа «дать потусоваться»8
Видео
Россиянку оштрафовали из-за сына, оскорбившего Путина
00:29
Россиянку оштрафовали из-за сына, оскорбившего Путина
Общество
Ремень на шее: в Подмосковье убили студентку
04:22
Ремень на шее: в Подмосковье убили студентку
Происшествия Статьи
Танец Билана с занавеской попал на видео
01:00
Танец Билана с занавеской попал на видео
Шоу-бизнес
Ребенка заперли в камере хранения в российском ТЦ
00:56
Ребенка заперли в камере хранения в российском ТЦ
Происшествия Другое
«Никогда не будет нашим другом»: США вынесли приговор РФ
00:28
«Никогда не будет нашим другом»: США вынесли приговор РФ
США В мире
Российский чиновник устроил дебош после отказа «дать потусоваться»
00:48
Российский чиновник устроил дебош после отказа «дать потусоваться»
Общество Другое
«*** всех»: Украина призвала к фильтрационным лагерям в Донбассе
00:59
«*** всех»: Украина призвала к фильтрационным лагерям в Донбассе
Украина В мире
«Реинкарнация Яценюка»: Соловьев поспорил с Гордоном
03:07
«Реинкарнация Яценюка»: Соловьев поспорил с Гордоном
Общество
«Украина готовится к военным действиям»
01:10
«Украина готовится к военным действиям»
Политика Армия
Рэпер Гуф извинился за слово «хачухи»
01:22
Рэпер Гуф извинился за слово «хачухи»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение