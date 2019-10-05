Экс-депутата задрал медведь

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Экс-депутата задрал на охоте медведь 

Вести.Ru + ещё 8 1 час назад
В Якутии бывший депутат государственного собрания Якутии погиб на охоте, — его задрал медведь.
Экс-депутат, а ныне владелец строительного рынка в Якутске Александр Крылов поехал с компанией на охоту в Оймяконский район. Когда мужчина ехал на квадроцикле в сторону села Томтор он заметил на дороге медведя. Крылов выстрелил в него, а затем решил подойти к убитому зверю. В этот момент на него напал другой медведь, находившийся поблизости, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы муниципалитета Игорь Водовозов.
Сейчас тело Крылова транспортируют на вездеходах в Томтор. Об участи второго медведя не сообщается.
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Происшествия , Видео , Другое , Александр Крылов , Республика Саха (Якутия) , Якутск
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