В Европе умирают от зараженной колбасы

Пять человек в Европе умерли от зараженной листериозом колбасы

Трое граждан Нидерландов и двое подданных ФРГ умерли от употребления в пищу колбасы, зараженной листериозом — тяжелой бактериальной инфекцией, сообщает rtl.de. Еще одна жительница Нидерландов после употребления салями потеряла ребенка на позднем месяце беременности, у нее случился выкидыш.

Несколько супермаркетов в Нидерландах уже убрали с полок мясную продукцию компании Offerman из Алсмера, расположенного на севере страны. Мясной гигант давно находится в поле зрения властей и санитарных служб. Голландская компания также поставляла колбасы в Германию и Бельгию , о чем говорится на ее странице в интернете.

По данным местных властей, за последние два года в Нидерландах было зафиксировано 20 случаев заражения людей бактериями, содержащимися в различных видах колбас. Продовольственная инспекция страны использовала новую техническую процедуру для определения ее источника.

"На данный момент почти наверняка источник заражения найден", — сказал ее представитель.

Стало известно, что производитель колбасных изделий в Алсмере отозвал около 130 видов колбасных изделий из супермаркетов, так как не исключает их заражение листериями, которые приводят к резкому повышению температуры и смертельным исходам за относительно быстрый промежуток времени.

Пока неясно, есть ли связь громкого колбасного дела в Нидерландах с подобным инцидентом в Германии. В этой стране двое человек умерли и несколько десятков заразились листериозом после того, как употребили в пищу колбасы гессенского завода Wilke, который поставлял свою продукцию в многочисленные супермаркеты, кафе, рестораны, а также на экспорт. Работа этого мясного гиганта была приостановлена санитарными службами Германии в пятницу на неопределенное время.