Полицейские ограбили мужчину и сбежали от своих коллег

Красносельский суд Петербурга арестовал двух полицейских, которые вымогали взятку у местного жителя, а затем избили и ограбили его, сообщает РИА «Новости».

Подозреваемые — сотрудники батальона полиции отдела вневедомственной охраны по Красносельскому району Константин Семенцов и Юрий Цветков . 1 октября они остановили автомобиль местного жителя и потребовали у него 7 тысяч рублей за невозбуждение административного дела. При проверке документов они открыто похитили у него 1,9 тысячи рублей, лежавшие в документах, и сообщили, что оставшиеся 5 тысяч он должен передать им позже в условленном месте.

Мужчина обратился в полицию и согласился передать деньги вымогателям в рамках оперативных мероприятий.

Мужчина встретился с Семенцовым и Цветковым в условленном месте и сел к ним в машину. Во время передачи денег к автомобилю подошел оперативник, и Цветков, понимая, что перед ним его коллега, совершил на него наезд, после чего попытался скрыться на автомобиле.

Полицейским пришлось открыть стрельбу по машине, в которой находились подозреваемые и передававший им взятку мужчина. В результате стрельбы мужчина получил ранение. Подозреваемые ударили его по голове, отобрали телефон стоимостью 17 тысяч рублей и бросили в безлюдном месте.

Фигуранты дела отказываются от показаний.