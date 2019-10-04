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Россиянин подделал паспорт и документы на квартиру ради кредита 

Lenta.ru 55 минут назад
Россиянин подделал паспорт ради кредита
Фото: РИА Новости
В московском районе Замоскворечье оперативники задержали подозреваемого в попытке мошенничества. Мужчина пытался обманом получить кредит под залог недвижимости. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД.
По информации полицейских, 48-летний подозреваемый обратился в банк за кредитом в размере 3 миллионов рублей. Он представил необходимые документы — паспорт и свидетельство о праве собственности на квартиру, но их подлинность вызвала сомнение у сотрудников банка.
Представитель банковской организации обратился с соответствующим заявлением в полицию, потенциального заемщика задержали при передаче ему части денежных средств в размере более миллиона рублей. Уже установлено, что злоумышленник предоставил паспорт на чужое имя. Документы, подтверждающие право собственности на жилье, также оказались поддельными.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к преступлению. Он находится под подпиской о невыезде.
В мае текущего года в Ярославле было направлено в суд уголовное дело в отношении 60-летнего местного жителя, пытавшегося незаконным образом продать чужую квартиру. Мужчина украл паспорт у знакомой 81-летней пенсионерки, нашел женщину, внешне похожую на потерпевшую, и убедил ее заключить сделку купли-продажи жилья, принадлежащего настоящей владелице паспорта. Преступную схему раскрыли сотрудники многофункционального центра (МФЦ).
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Происшествия , Криминал
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