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Российский таксист очаровал англичанку и выманил у нее 5 миллионов рублей 

Вечерняя Москва 1 час назад
Российский таксист выманил у англичанки 5 млн рублей
Фото: Из фильма "Волк С Уолл-Стрит"
Англичанка Карэн Хоуэллс потеряла пять миллионов рублей после неудачного окончания романа с русским таксистом. Об этом пишет НТВ в пятницу, 4 октября.
По данным телеканала, уроженка Великобритании приехала в Россию, чтобы преподавать детям английский язык. Спустя какое-то время она познакомилась в Сети с Олегом Квашниным. Мужчина принялся ухаживать, одаривал женщину подарками, водил по ресторанам, но перед свадьбой исчез со всеми ее деньгами.
— Я ему купила синюю машину, потому что он хочет работать таксистом, и я была влюблена в него. А потом он мне объясняет, что, чтобы работать таксистом, машина должна быть или белая, или желтая, — рассказала преподавательница.
Она добавила, что после этого одолжила возлюбленному крупную сумму денег на еще один автомобиль. Затем вернулась на родину, чтобы продать недвижимость и на вырученные деньги подготовиться к пышному свадебному торжеству. Однако банковская карта с накоплениями пропала.
После этого женщина обратилась к психологу за поддержкой и начала создавать свой собственной свод правил, чтобы, ознакомившись с ним, другие представительницы прекрасного пола могли отличить порядочного мужчину от альфонса.
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Происшествия , Олег Квашнин , НТВ
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