Российский таксист выманил у англичанки 5 млн рублей

Российский таксист очаровал англичанку и выманил у нее 5 миллионов рублей

Англичанка Карэн Хоуэллс потеряла пять миллионов рублей после неудачного окончания романа с русским таксистом. Об этом пишет НТВ в пятницу, 4 октября.

По данным телеканала, уроженка Великобритании приехала в Россию, чтобы преподавать детям английский язык. Спустя какое-то время она познакомилась в Сети с Олегом Квашниным . Мужчина принялся ухаживать, одаривал женщину подарками, водил по ресторанам, но перед свадьбой исчез со всеми ее деньгами.

— Я ему купила синюю машину, потому что он хочет работать таксистом, и я была влюблена в него. А потом он мне объясняет, что, чтобы работать таксистом, машина должна быть или белая, или желтая, — рассказала преподавательница.

Она добавила, что после этого одолжила возлюбленному крупную сумму денег на еще один автомобиль. Затем вернулась на родину, чтобы продать недвижимость и на вырученные деньги подготовиться к пышному свадебному торжеству. Однако банковская карта с накоплениями пропала.

После этого женщина обратилась к психологу за поддержкой и начала создавать свой собственной свод правил, чтобы, ознакомившись с ним, другие представительницы прекрасного пола могли отличить порядочного мужчину от альфонса.