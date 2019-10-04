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Мошенники лишили москвичку квартиры 

Москва24 1 час назад
Мошенники лишили москвичку квартиры
Фото: Портал мэра и правительства Москвы
Мошенники оставили без квартиры 61-летнюю москвичку, оформив за нее электронную цифровую подпись, сообщает РИА Новости.
Правительство поддержало законопроект о защите собственников от махинаций с ЭЦП 
Используя поддельный паспорт на имя собственницы, злоумышленники составили фиктивный договор купли-продажи.
Подозреваемого в афере задержали. Им оказался 37-летний мужчина, которой снимал эту квартиру. Сейчас он находится под домашним арестом.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Ранее Следственный комитет инициировал проверку информации о мошенничестве при приобретении долей в столичных квартирах.
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Происшествия , Криминал
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