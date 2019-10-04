Мошенники лишили москвичку квартиры

Мошенники оставили без квартиры 61-летнюю москвичку, оформив за нее электронную цифровую подпись, сообщает РИА Новости.

Используя поддельный паспорт на имя собственницы, злоумышленники составили фиктивный договор купли-продажи.

Подозреваемого в афере задержали. Им оказался 37-летний мужчина, которой снимал эту квартиру. Сейчас он находится под домашним арестом.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее Следственный комитет инициировал проверку информации о мошенничестве при приобретении долей в столичных квартирах.