Мошенники лишили москвичку квартиры 

Мошенники оставили без квартиры 61-летнюю москвичку, оформив за нее электронную цифровую подпись, сообщает РИА Новости.
Используя поддельный паспорт на имя собственницы, злоумышленники составили фиктивный договор купли-продажи.
Подозреваемого в афере задержали. Им оказался 37-летний мужчина, которой снимал эту квартиру. Сейчас он находится под домашним арестом.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Ранее Следственный комитет инициировал проверку информации о мошенничестве при приобретении долей в столичных квартирах.