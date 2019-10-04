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Жительница Карачаево-Черкесии печатала фальшивые деньги на обычном принтере 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Россиянка печатала фальшивые деньги на принтере
Фото: depositphotos.com
Полицейские Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в изготовлении поддельных денег, сообщает пресс-служба ведомства.
23 сентября в районный отдел полиции Зеленчукского района республики пришла 60-летняя хозяйка магазина. Она рассказала сотрудникам МВД, что к ней пришла неизвестная женщина, которая купила товар на 425 рублей и расплатилась купюрой достоинством в 2 тыс. рублей. Когда покупательница ушла, продавщица усомнилась в подлинности банкноты.
Правоохранители задержали по подозрению в преступлении 49-летнюю жительницу Карачаевска. Она призналась, что у себя дома на цветном принтере распечатала фальшивые двухтысячные купюры. Выяснилось, что ранее её уже привлекали к ответственности за такие же деяния.
Третьего октября следственное управление МВД по КЧР возбудило три уголовных дела по статье «изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Ненастоящие деньги ранее дважды появлялись в магазинах Карачаевска.
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Комментарии1
Происшествия , Криминал , МВД , Карачаево-Черкесская Республика
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