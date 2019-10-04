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Полиция опровергла кражу праха Махатмы Ганди 

News.ru 2 часа назад
Полиция опровергла кражу праха Махатмы Ганди
Фото: РИА Новости
Представитель правоохранительных органов Индии заявил, что воры не могли похитить из мемориала прах лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди, так как его там никогда не было. Ранее о краже урны с прахом революционера сообщили местные власти.
Как передаёт сайт argumenti.ru, полицейский пояснил, что единственным криминальным моментом в этой истории стало появление на мемориале плаката, на котором Махатму Ганди назвали «предателем нации».
Как писал News.ru, из мемориала в Индии украли прах Махатмы Ганди, в день празднования его 150-летия. Кражу заметил глава местного совета Гурмит Сингх. Он предположил, что «это дело рук тех, кто любит Натхурама Годзе, убийцу Ганди». Махатма Ганди был убит 30 января 1948 года. После гибели его останки были кремированы, а прах разделён на несколько частей.
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Происшествия , Махатма Ганди , Индия
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