Полиция опровергла кражу праха Махатмы Ганди

Представитель правоохранительных органов Индии заявил, что воры не могли похитить из мемориала прах лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди, так как его там никогда не было. Ранее о краже урны с прахом революционера сообщили местные власти.

Как передаёт сайт argumenti.ru, полицейский пояснил, что единственным криминальным моментом в этой истории стало появление на мемориале плаката, на котором Махатму Ганди назвали «предателем нации».