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Сумма ущерба от лесных пожаров в России в 2019 году может составить 19 млрд рублей 

ТАСС 2 часа назад
Ущерб от лесных пожаров достиг почти 20 млрд рублей
Фото: РИА Новости
Сумма ущерба от лесных пожаров в 2019 году может быть сопоставима с уровнем прошлого года и, вероятно, составит порядка 19 млрд рублей, сообщил в пятницу журналистам заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов.
"В текущем году эта цифра пока не подсчитана. Если говорить о прошлом годе, то это было 19 млрд рублей. Я думаю, что цифра будет сопоставима и в этом году несмотря на то, что площади пожаров у нас увеличились, но они больше увеличились в труднодоступных и недоступных местах, где стоимость ресурса гораздо ниже, чем на территориях, которые доступны. И несмотря на увеличение площади, сумма ущерба будет сопоставима с прошлым годом", — сказал он.
Ранее Клинов сообщил журналистам, по состоянию на 21 августа, эта сумма оценивалась в 7 млрд рублей.
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Происшествия , Михаил Клинов , Рослесхоз
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