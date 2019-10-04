«Ни очевидцев, ни спермы»: дело сестер Хачатурян

«Ни очевидцев, ни следов»: чего потребовали адвокаты семьи Хачатурян

По словам Нитченко, семья Хачатуряна считает, что официально насилие со стороны мужчины в отношении дочерей не подтверждено.

«Нет ни очевидцев, ни следов его спермы, ни аудио или видеозаписей. Это указано в материалах дела», — заявила юрист.

Она рассказала о ранее поданных запросах в полицию, в ответах на которые указано, что жалоб от сестер или соседей Хачатуряна не поступало.

Адвокат средней сестры Алексей Паршин рассказал, что факты насилия со стороны Хачатуряна подтверждаются показаниями свидетелей, результатами психолого-психиатрических экспертиз, экспертиз сексологов и анализа биоматериалов с постельного белья.

«Пусть потерпевшая сторона внимательнее читает заключения экспертиз, я им уже говорил об этом», — отметил адвокат.

По его мнению, родственники Хачатуряна и их адвокаты не учитывают очевидного, чтобы ввести всех в заблуждение.

В июле прошлого года в одном из московских домов нашли тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери 17, 18 и 19 лет. Сначала следователи называли мотивом убийства неприязненные отношения с отцом, долгое время причинявшим им моральные страдания, затем официальным мотивом стали противоправные насильственные действия со стороны отца.

В июне 2019-го следствие предъявило сестрам Хачатурян обвинение в убийстве по предварительному сговору в окончательной редакции. При этом в ходе следствия было установлено, что действия отца причинили серьезный ущерб психике девушек, они жили в условиях многолетней психотравмирующей ситуации.

Сестры с обвинениями в предварительном сговоре не согласились. Сейчас стороны знакомятся с материалами дела.

Летом были опубликованы переписки Хачатуряна с дочерями, в которых он угрожал своим детям сексуальным насилием. Также в интернет выложили снятые самим Хачатуряном видео, где он оскорбляет девушек, называет тварями и уродками из-за съеденных ими конфет и неубранных фантиков.