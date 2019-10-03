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Останки Махатмы Ганди украли в день его юбилея 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Останки Махатмы Ганди украли в день его юбилея
Фото: РИА Новости
Неустановленные лица 2 октября украли останки Махатмы Ганди, которые хранились в мемориале на территории штата Мадхья-Прадеш в центральный части Индии. Как сообщает в четверг вещательная корпорация Би-би-си, инцидент произошел в день празднования 150-й годовщины со дня рождения лидера национально-освободительного движения.
"В связи с юбилеем я открыл ворота рано утром, а когда вернулся вечером, обнаружил пропажу останков Ганди", — заявил смотритель мемориала.
По его словам, неизвестные также повредили плакат с изображением лидера, написав на нем слово "предатель". Сотрудники местной полиции начали поиски подозреваемых в совершении кражи с целью "нанесения урона национальному единству Индии".
Как подчеркивает Би-би-си, некоторые индийские националисты до сих пор воспринимают Ганди как предателя из-за того, что он поддержал идею мирного сосуществования индуистов и мусульман.
Махатма Ганди погиб в 1948 году в результате нападения активиста радикальной группировки "Хинду Махасабха". Он был кремирован в соответствии с традициями индуизма, останки Ганди были упокоены в нескольких мемориалах в различных штатах Индии.
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Происшествия , Махатма Ганди , Индия
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