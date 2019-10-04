Навальный, Яшин и Соболь заплатят столичному метро

Навальный, Яшин и Соболь заплатят по иску столичного метро

Иск столичной подземки к организаторам несогласованного митинга 27 июля удовлетворил Коптевский суд Москвы . Об этом сообщили в самой инстанции.

Исковые требования ГУП «Московский метрополитен» удовлетворены: с ответчиков взыскано 54 тыс. 747 руб. 87 коп., — цитирует сообщение «Интерфакс».

Московский метрополитен через суд потребовал взыскать с организаторов митинга за честные выборы более 53 тысяч рублей из-за возникшей в этот день дополнительной нагрузки на сотрудников метрополитена.

1 октября Коптевский суд частично удовлетворил иск о возмещении убытков, поданный ГБУ «Автомобильные дороги» к сторонникам Навального. Бюджетное учреждение требовало с ответчиков 11,5 млн рублей, суд постановил взыскать с них 3,5 млн рулей, писал News.ru.