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Навальный, Яшин и Соболь заплатят по иску столичного метро 

News.ru + ещё 7 1 час назад
Навальный, Яшин и Соболь заплатят столичному метро
Фото: РИА Новости
Иск столичной подземки к организаторам несогласованного митинга 27 июля удовлетворил Коптевский суд Москвы. Об этом сообщили в самой инстанции.
Исковые требования ГУП «Московский метрополитен» удовлетворены: с ответчиков взыскано 54 тыс. 747 руб. 87 коп., — цитирует сообщение «Интерфакс».
Алексей Навальный, Александр Соловьёв, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Олег Степанов выступали ответчиками по иску.
Московский метрополитен через суд потребовал взыскать с организаторов митинга за честные выборы более 53 тысяч рублей из-за возникшей в этот день дополнительной нагрузки на сотрудников метрополитена.
Общая сумма исков достигла 21 млн рублей. Такая цифра приводилась с учётом требований ГУ МВД к Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального.
1 октября Коптевский суд частично удовлетворил иск о возмещении убытков, поданный ГБУ «Автомобильные дороги» к сторонникам Навального. Бюджетное учреждение требовало с ответчиков 11,5 млн рублей, суд постановил взыскать с них 3,5 млн рулей, писал News.ru.
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Комментарии2
Происшествия , Митинги в Москве , Владимир Милов , Алексей Навальный , Олег Степанов , Иван Жданов , Илья Яшин , Александр Соловьев , Любовь Соболь , Юлия Галямина , Фонд борьбы с коррупцией , МВД , Интерфакс , Москва
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