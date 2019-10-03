Трагедия в Томске: мужчина убил двух женщин и себя

Томске мужчина застрелил двух женщин в офисе и покончил с собой. Об этом сообщает РИА «Томск» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Тела женщин с огнестрельными ранениями были обнаружены 3 октября в одном из офисных зданий на улице Героев Чубаровцев. Предполагаемый убийца покончил с собой до приезда полицейских.

Как сообщает агентство, по адресу, где произошло преступление, зарегистрирована одна коммерческая организация — ООО «Снабсбыт».

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компания занимается оптовой торговлей бытовыми товарами. В фирме трудоустроены четыре человека. Доходы компании оцениваются на сумму порядка 6 миллионов рублей, чистая прибыль — около 300 тысяч рублей.