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В США подросток ценой жизни спас пятилетнюю сестру от грабителя 

РИА Новости 1 час назад
В США подросток ценой жизни спас 5-летнюю сестру
Фото: Reuters
Во Флориде 15-летний подросток пожертвовал жизнью, защищая пятилетнюю сестру от вломившегося в дом грабителя, сообщил Newsweek.
Полиция узнала о случившемся после звонка в участок о проникновении в дом взломщика. Правоохранители задержали злоумышленника, которым оказался 27-летний рецидивист.
После этого полицейские проверили окрестные дома, и выяснили, что мужчина уже успел проникнуть в один из домов по соседству. Во время обыска дома они обнаружили тело убитого подростка.
В правоохранительных органах рассказали, что он пытался защитить находившуюся в доме младшую сестру и даже нанес грабителю несколько ударов ножом.
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Происшествия , Криминал , МВД , Newsweek , США
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