В США подросток ценой жизни спас 5-летнюю сестру

В США подросток ценой жизни спас пятилетнюю сестру от грабителя

Во Флориде 15-летний подросток пожертвовал жизнью, защищая пятилетнюю сестру от вломившегося в дом грабителя, сообщил Newsweek.

Полиция узнала о случившемся после звонка в участок о проникновении в дом взломщика. Правоохранители задержали злоумышленника, которым оказался 27-летний рецидивист.

После этого полицейские проверили окрестные дома, и выяснили, что мужчина уже успел проникнуть в один из домов по соседству. Во время обыска дома они обнаружили тело убитого подростка.