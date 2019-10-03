В Томске мужчина убил двух женщин и покончил с собой

Мужчина в офисе в Томске в четверг застрелил двух женщин, после чего покончил с собой, сообщает следственное управление СК РФ по региону. "Установлено, что 3 октября 2019 года в дневное время в одном из офисных помещений дома № 6/20 по улице Героев Чубаровцев в Томске были обнаружены тела двух сотрудниц коммерческой организации с огнестрельными ранениями тела", — говорится в сообщении. Следователи СК и полицейские установили мужчину, предположительно, совершившего преступление — он покончил жизнь самоубийством до прибытия сотрудников органов внутренних дел "Следственными органами СК РФ по Томской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ по факту убийства двух женщин", — говорится в сообщении. Следователи работают на месте преступления — идет сбор доказательств, устанавливаются мотивы совершенного преступления. По данным 2ГИС, в указанном здании располагается организация "Снабсбыт".

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