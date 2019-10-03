Источник рассказал о технической неисправности при посадке МС-21

Техническая неисправность возникла во время испытаний самолета МС-21 — при посадке в подмосковном аэропорту «Жуковский» у воздушного судна не сработал датчик выпуска шасси. Тем не менее пилоты штатно посадили самолет — никто из находящихся на борту членов экипажа не пострадал.

Небольшая техническая неисправность произошла в ходе испытательного полета пассажирского самолета МС-21 в подмосковном Жуковском . Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя аэропорта.

По его словам, у МС-21 при заходе на посадку не сработал датчик выпуска шасси. Тем не менее пилоты посадили самолет в штатном режиме. После приземления самолет вырулил на стоянку. На борту находился только экипаж из четырех человек — никто из них не пострадал.

МС-21-300 — российский самолет нового поколения, предназначенный для полетов на ближние и средние расстояния. Он может вместить от 150 до 200 пассажиров и способен покрыть 6 тыс. км, что позволяет летать из Москвы в любую европейскую столицу.

Первым эксплуатантом МС-21 должен стать, вероятнее всего, «Аэрофлот» , пишет РИА «Новости». Первый полет МС-21 совершил в конце весны 2017 года. Сертификацию воздушное судно должно пройти до конца 2020 года, а в серию самолет запустить планируют в 2021 году. Борт создавался, чтобы потеснить популярные на рынке лайнеры A-320, А-321 и Boeing-737.

Две недели назад пассажирский лайнер МС-21, сделанный в России, совершил международный перелет. Самолет вылетел из одного из московских аэропортов и направился в Стамбул. Он успешно пролетел 3,5 часа, преодолев 2,4 тыс. км, и приземлился в штатном режиме.

«Машина и ее системы хорошо показали себя в полете», — добавили в пресс-службе корпорации «Иркут». В соцсетях впоследствии опубликовали видео посадки самолета в турецкой аэрогавани — на кадрах видно, как бело-синий самолет МС-21 плавно приземляется и подкатывается на шасси к зданию аэропорта.

В конце августа на салоне МАКС в Жуковском впервые широкой публике российские инженеры продемонстрировали пассажирский лайнер МС-21. До этого момента участники рынка называли МС-21 «самолетом-призраком» — официально его нигде и никому не показывали.

Разработчики в лице объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) утверждают, что создали принципиально новое судно, которое превосходит зарубежные аналоги по комфорту и ряду технических характеристик. В частности, машина будет обладать сравнительно небольшим расходом топлива за счет уникального профиля крыла.

Самолет совершил свой первый полет еще в 2017 году, однако физические поставки борта пока не начались. Первоначально лайнер должен был поступить заказчикам в конце текущего года, но из-за введенных санкций США на поставки материалов для композитного крыла производство затянулось. Удлиненное крыло из композитных материалов задумывалось как одно из конкурентных преимуществ лайнера, которое должно повысить его экономичность и увеличить ширину салона по сравнению с аналогами.

На создание МС-21 потратили уже 158 млрд рублей, а общая стоимость проекта до 2025 года оценивается в почти 440 млрд рублей.

Между тем начать серийное производство лайнеров планируется к 2021 году. «Надеюсь, что мы будем идти по графику и в 2020 году мы завершим все сертификационные процедуры и начнем серийный выпуск в 2021 году», — говорил на МАКСе вице-премьер Юрий Борисов

Однако есть мнение, что выйти на международный уровень самолету будет довольно нелегко по нескольким причинам. Как отмечал в интервью с «Газетой.Ru» ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко , причиной тому — последствия санкций, отражающиеся на российской технике.

«Мы за несколько лет как-то обособились от остального мира и в политическом, и в экономическом отношении, поэтому за российской техникой следует ненавязчивый шлейф из санкционных рисков», — заметил эксперт, подчеркнув, что распространению самолета на новые рынки мешают и проблемы с техническим обслуживанием борта.

По мнению Крамаренко, налет и готовность к вылету — важнейшие факторы, определяющие себестоимость перевозки. Весь мир, подчеркнул эксперт, уже успел привыкнуть к надежным самолетам и хорошо организованному техническому обслуживанию машин.