Бизнес-партнера Пугачевой обокрали

Неизвестные проникли в московский офис директора ООО «Новард» Андрея Илиопуло и похитили оттуда сейф. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на неназванный источник.

«КП» называет Илиопуло бизнес-партнером певицы Аллы Пугачевой . Издание отмечает, что в ООО «Новард» входит обувная компания «Эконика», с которой артистка сотрудничает 22 года.

По данным газеты, преступники попали в кабинет Илиопуло через окно и украли сейф с миллионом рублей и ценными бумагами.

Ранее Пугачева рассказала о своем сотрудничестве с «Эконикой». Чуть меньше месяца назад компания опубликовала на YouTube фильм, приуроченный к 70-летию певицы. В нем Пугачева рассказала, что «Эконика» стала для нее «не просто партнерами, а родными людьми», среди которых — крестные ее детей.