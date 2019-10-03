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Бизнес-партнера Пугачевой обокрали 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Неизвестные проникли в московский офис директора ООО «Новард» Андрея Илиопуло и похитили оттуда сейф. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на неназванный источник.
«КП» называет Илиопуло бизнес-партнером певицы Аллы Пугачевой. Издание отмечает, что в ООО «Новард» входит обувная компания «Эконика», с которой артистка сотрудничает 22 года.
По данным газеты, преступники попали в кабинет Илиопуло через окно и украли сейф с миллионом рублей и ценными бумагами.
Ранее Пугачева рассказала о своем сотрудничестве с «Эконикой». Чуть меньше месяца назад компания опубликовала на YouTube фильм, приуроченный к 70-летию певицы. В нем Пугачева рассказала, что «Эконика» стала для нее «не просто партнерами, а родными людьми», среди которых — крестные ее детей.
«Для того, чтобы прийти к сотрудничеству с такими людьми, как Андрей Илиопуло и вся его команда, мне пришлось хлебнуть с этим бизнесом. Не с обувным, а вообще: там пробовала, сям пробовала. <…> Начиналось воровство, какое-то безделье. Я думала, что мне уже не повезет в этом вопросе», — вспоминала певица.
Комментарии3
Происшествия , Видео , Андрей Илиопуло , Алла Пугачева , Комсомольская правда
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