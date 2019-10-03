Названа причина издевательств над школьником в Москве

Подростки могли травить московского школьника и издеваться над ним из-за его успехов. С таким предположением выступила гендиректор ансамбля "Маленькая страна" Ирина Романовская , сообщает РЕН ТВ.

До этого СМИ сообщали, что в школе N 1536 школьники окунули солиста детского ансамбля головой в унитаз, снимая это на камеру.

По ее словам, мальчика по каким-то причинам не очень любила классная руководительница. Также школьники могли завидовать ему из-за того, что он побывал на многих концертах.

Романовская считает, что именно зависть стала причиной травли московского школьника, которого другие дети окунули в унитаз.