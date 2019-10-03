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Причиной нештатной ситуации во время испытаний МС-21 стала неисправность датчика 

ТК «Звезда» 1 час назад
Названа причина нештатной ситуации с МС-21
Фото: irkut. com
У самолета просто не сработал датчик выпуска шасси, а по факту техника отработала исправно
Причиной нештатной ситуации во время испытательного полета стали неполадки с датчиками выпуска шасси, по факту техника отработала штатно. Об этом телеканалу «Звезда» сообщили в пресс-службе аэропорта «Жуковский».
«По нашей информации у самолета просто не сработал датчик выпуска шасси, а по факту техника отработала исправно», — рассказал «Звезде» представитель пресс-службы аэропорта.
Он подчеркнул, что посадка самолета происходила в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что во время испытательного полета российского перспективного авиалайнера МС-21 сработала сигнализация о невыходе стойки шасси. Самолет выработал топливо, сумел выпустить все стойки шасси и благополучно приземлился в «Жуковском». В случае невыпуска шасси, машину предполагалась сажать на «Брюхо», на запененную полосу.
Отметим, что в феврале текущего года стало известно, что из-за остановки поставок композитов, которые используются, в частности, в крыле самолета, корпорация «Иркут» переходит на материалы российского производства, которые создаются в кооперации с другими предприятиями, в частности, с Росатомом. В связи с этим сдвигаются сроки начала серийного производства МС-21.
МС-21 («Магистральный самолет XXI века») — перспективный российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Совершил первый полет 28 мая 2017 года.
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Происшествия , Иркут , Росатом
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