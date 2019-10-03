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Отказ систем: МС-21 экстренно сел в Подмосковье 

Рамблер + ещё 19 20 минут назад
Самолет МС-21-300 экстренно сел в Жуковском после отказа одной из систем. Об этом ТАСС рассказал осведомленный собеседник.
МС-21 — перспективный среднемагистральный пассажирский самолет. Его разработчики — корпорация «Иркут» и Опытно-конструкторское бюро имени Яковлева. Лайнер совершил первый полет в 2017 году, в настоящее время проходит испытания, а начало его эксплуатации запланировано на 2021-й.
По словам собеседника ТАСС, во время сегодняшнего испытательного полета на борту МС-21-300 не убрались стойки шасси. Техническая неисправность связана с гидравликой.
Происшествия , Видео , Оружие , Иркут , ИТАР-ТАСС , Жуковский , Московская область
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