Резник отреагировал на издевательства над солистом его ансамбля

Илья Резник. Ученики московской школы, окунувшие головой в унитаз солиста детского ансамбля «Маленькая страна» — «маленькие звери», а то, что они сделали — «настоящий садизм». Об этом заявил радиостанции «Говорит Москва» руководитель ансамбля, народный артист России

Ранее в соцсетях было распространено видео, на котором группа детей окунает мальчика головой в унитаз. По данным «Лайф», пострадавший — ученик седьмого класса. Его классная руководительница пообещала, что виновные в инциденте восьмиклассники будут серьезно наказаны. При этом родители пострадавшего ребенка рассказали изданию, что проблемы у сына в школе начались после прихода новой учительницы, которая пообещала, что он «больше никогда на концерты и на репетиции ходить не будет».

«Есть вопиющий эпизод, который видела вся страна. Есть звери, маленькие звери выросли. Их много. Он на них что ли набросился? Видно же, что это зверство, что это садизм. Они удовольствие получают, говорят там: «снимай, снимай!» Какие вопросы тут могут быть, я не понимаю? Наверное, будет разбирательство. Мальчик два дня не спит», — рассказал Илья Резник.

Его жена, директор АНО «Музыкальный театр Ильи Резника», Ирина Романова призвала наказать виновных.

«То, что вчера произошло — это вопиющий случай. (…) Кайф над беззащитным маленьким пацаном, который пытался вставать с пола и ещё каким-то образом защищаться — это страшно смотреть без слёз. (…) Мы этого так не оставим. Сколько дней назад это было, два или три, пять — это не имеет отношения никакого. Срока давности у такого преступления не бывает», — подчеркнула она.

По словам Романовой, в инциденте есть вина и классного руководителя, которая «выставляла ребенку плохие оценки только лишь из-за того, что он не принимает [участия] в каких-то мероприятиях и травила» его.

В свою очередь директор московской школы заявила РИА Новости, что с участниками инцидента работают социальный педагог и школьный психолог, а представителями МВД совместно с сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних ведется проверка.