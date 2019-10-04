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Суд арестовал активы фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok — фонд 

Прайм + ещё 11 1 час назад
Арестованы квартиры фигурантов дела Baring Vostok
Фото: РИА Новости
Суд арестовал активы, включая квартиры, фигурантов по делу инвестфонда Baring Vostok, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.
"Спустя семь месяцев после ареста, в отсутствие каких-либо активных следственных действий, суд решил арестовать квартиры, в которых живут жены и несовершеннолетние дети наших коллег, пока они не могут финансово поддерживать свою семью, а Ваган Абгарян, Иван Зюзин и Максим Владимиров и вовсе сидят в СИЗО без права посещений их семей", — сообщили в фонде.
"Все это происходит после независимой экспертизы, проведенной по заказу следствия, когда уже ни у кого не осталось сомнений в надуманности обвинений… Очевидно, что следствие должно было прекратить уголовное преследование, а не просить ареста счетов и имущества. Мы уверены, что наши коллеги невиновны, а уголовное дело — инструмент давления в корпоративном споре в банке "Восточный", — считают в фонде.
В настоящее время в СИЗО остаются трое фигурантов дела: директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.
Басманный суд Москвы в феврале арестовал основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии Калви, Дельпаль и бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев были переведены под домашний арест.
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Происшествия , Филипп Дельпаль , Ваган Абгарян , Максим Владимиров , Майкл Калви , Иван Зюзин , Алексей Кордичев , ФСИН , РИА Новости
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