В России может появиться система прогнозирования ЧС

России может появиться информационная система для анализа, прогнозирования и помощи в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС). Создание проекта, предварительная стоимость которого составляет 4,1 миллиарда рублей, уже обсуждалось на заседании одной из рабочих групп по нацпрограмме «Цифровая экономика» и на совещании с участием АНО «Цифровая экономика» и Минкомсвязи

«Система будет разрабатываться начиная с 2020 года», — цитирует «Ведомости» представителя Минкомсвязи.

Он также отметил, что основным результатом проекта должны стать разработка и внедрение системы больших данных «Байкал», которая поможет в определении большей точности прогноза ЧС.

По словам источника издания, включение этой информационной системы в программу «Цифровая экономика» рассматривается.

Сообщается, что ее инициатором выступило МЧС , поэтому подрядчиком может стать Информационно-аналитический центр, являющийся бюджетным учреждением при ведомстве.