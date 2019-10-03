В России может появиться система прогнозирования ЧС 

В России может появиться информационная система для анализа, прогнозирования и помощи в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС). Создание проекта, предварительная стоимость которого составляет 4,1 миллиарда рублей, уже обсуждалось на заседании одной из рабочих групп по нацпрограмме «Цифровая экономика» и на совещании с участием АНО «Цифровая экономика» и Минкомсвязи.
«Система будет разрабатываться начиная с 2020 года», — цитирует «Ведомости» представителя Минкомсвязи.
Он также отметил, что основным результатом проекта должны стать разработка и внедрение системы больших данных «Байкал», которая поможет в определении большей точности прогноза ЧС.
По словам источника издания, включение этой информационной системы в программу «Цифровая экономика» рассматривается.
Сообщается, что ее инициатором выступило МЧС, поэтому подрядчиком может стать Информационно-аналитический центр, являющийся бюджетным учреждением при ведомстве.
Ранее глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил, что на конец сентября режим ЧС объявлен в 18 регионах России, а ущерб от последствий чрезвычайных ситуаций может составить 11 миллиардов рублей, передает «Национальная служба новостей».