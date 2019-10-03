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В Дагестане мужчина убил стоматолога кинжалом 

Аргументы Недели + ещё 9 7 часов назад
Дагестанец не вытерпел зубной боли и убил врача кинжалом
Фото: РИА Новости
В Дагестане задержали мужчину по подозрению в убийстве стоматолога в Дербенте. В региональном СУСК рассказали, что убийство было совершено при помощи кинжала.
Следователи сообщили, что мужчина пришел к врачу домой рано утром, объяснив это острой болью. После этого он убил стоматолога во дворе его дома при помощи кинжала, передаёт РИА Новости.
«На предложение родственников обратиться в 8 утра в кабинет доктора подозреваемый ответил, что не в силах терпеть боль. После того, как стоматолог вышел во двор своего дома, мужчина нанес ему удар кинжалом в область сердца», — рассказали о случившемся в управлении СК.
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Происшествия , Криминал , СКР , РИА Новости , Дербент , Республика Дагестан
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