Дагестанец не вытерпел зубной боли и убил врача кинжалом

В Дагестане задержали мужчину по подозрению в убийстве стоматолога в Дербенте. В региональном СУСК рассказали, что убийство было совершено при помощи кинжала.
Следователи сообщили, что мужчина пришел к врачу домой рано утром, объяснив это острой болью. После этого он убил стоматолога во дворе его дома при помощи кинжала, передаёт РИА Новости.
«На предложение родственников обратиться в 8 утра в кабинет доктора подозреваемый ответил, что не в силах терпеть боль. После того, как стоматолог вышел во двор своего дома, мужчина нанес ему удар кинжалом в область сердца», — рассказали о случившемся в управлении СК.