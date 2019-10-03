Дагестанец не вытерпел зубной боли и убил врача кинжалом

В Дагестане мужчина убил стоматолога кинжалом

Дагестане задержали мужчину по подозрению в убийстве стоматолога в Дербенте . В региональном СУСК рассказали, что убийство было совершено при помощи кинжала.

Следователи сообщили, что мужчина пришел к врачу домой рано утром, объяснив это острой болью. После этого он убил стоматолога во дворе его дома при помощи кинжала, передаёт РИА Новости.